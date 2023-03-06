РБК: РФ отказалась раскрывать данные ОБСЕ о своих Вооружённых Силах

Правительство России приняло не раскрывать ОБСЕ данные о национальной армии, пишет издание РБК.

Глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов утверждает, что Россия отказалась раскрывать сведения о национальных Вооружённых Силах в рамках Венского документа ОБСЕ, поскольку в отношении РФ данные обязательства в нынешнем году не выполнили власти Чехии и Украины.

По словам Гаврилова, Министерство обороны России не желает, чтобы сведения о российской армии попали в руки недружественных Москве государств.