РБК: РФ отказалась раскрывать данные ОБСЕ о своих Вооружённых Силах
2023-03-06 19:52
Правительство России приняло не раскрывать ОБСЕ данные о национальной армии, пишет издание РБК.
Глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов утверждает, что Россия отказалась раскрывать сведения о национальных Вооружённых Силах в рамках Венского документа ОБСЕ, поскольку в отношении РФ данные обязательства в нынешнем году не выполнили власти Чехии и Украины.
По словам Гаврилова, Министерство обороны России не желает, чтобы сведения о российской армии попали в руки недружественных Москве государств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Николай Скира
WSJ: Китайские подъемные краны в портах США могут отслеживать информацию об армейских грузах
Китайские контейнерные краны, работающие в портах США, оснащены датчиками, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения грузов, пишет Wall Street Journal.Подробнее...
-
-