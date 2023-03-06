Секретарь СНБО Данилов: Украина начала готовиться к конфликту после встречи Зеленского с Путиным в 2019 году

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинские власти начали подготовку к конфликту после встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Париже в конце 2019 года.

По его словам, без этой подготовки украинская сторона не смогла бы добиться того результата, который имеет сейчас.

Данилов напомнил, что это была первая встреча Зеленского с Путиным, и сразу после нее было решено готовиться к конфликту.

Ранее секретарь СНБО заявил, что Украине применит новую стратегию, чтобы вернуть контроль над Крымом.