Секретарь СНБО Данилов: Украина начала готовиться к конфликту после встречи Зеленского с Путиным в 2019 году
2023-03-06 19:58
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинские власти начали подготовку к конфликту после встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Париже в конце 2019 года.
По его словам, без этой подготовки украинская сторона не смогла бы добиться того результата, который имеет сейчас.
Данилов напомнил, что это была первая встреча Зеленского с Путиным, и сразу после нее было решено готовиться к конфликту.
Ранее секретарь СНБО заявил, что Украине применит новую стратегию, чтобы вернуть контроль над Крымом.
Опубликовано: Светлана Репина
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Николай Скира
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