Виганд: центр в Гааге не будет расследовать теракты на «Северных потоках»
Сотрудник Еврокомиссии Кристиан Виганд исключил расследование ЧП на "Северных потоках" в Гааге.
6 марта официальный представитель ЕК Кристиан Виганд публично заявил, что так называемый "Международный центр преследования за агрессию против Украины", созданный в нидерландской Гааге, не станет заниматься расследованием терактов на российских газопроводах "Северный поток".
По мнению Виганда, образованный в Гааге центр способен расследовать только военные преступления, а расследования в отношении "Северных потоков" должны вести власти конкретных стран.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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