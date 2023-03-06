Виганд: центр в Гааге не будет расследовать теракты на «Северных потоках»

Сотрудник Еврокомиссии Кристиан Виганд исключил расследование ЧП на "Северных потоках" в Гааге.

6 марта официальный представитель ЕК Кристиан Виганд публично заявил, что так называемый "Международный центр преследования за агрессию против Украины", созданный в нидерландской Гааге, не станет заниматься расследованием терактов на российских газопроводах "Северный поток".

По мнению Виганда, образованный в Гааге центр способен расследовать только военные преступления, а расследования в отношении "Северных потоков" должны вести власти конкретных стран.