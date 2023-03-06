В Германии объяснили причины пребывания немецкого самолета в Москве

В немецкой авиакомпании FAI rent-a-jet объяснили причины пребывания в Москве джета Bombardier Challenger 604 из Германии.

Самолет прибыл из ФРГ в аэропорт Внуково, где оставался в течение двух часов, а затем снова улетел в Германию.

По словам представителя компании Георга Грубера, борт выполнял миссию санитарного характера, на которую не распространяются санкции.

Он подчеркнул, что на борту самолета не было никого из лиц, о которых ранее писали по этому поводу СМИ.