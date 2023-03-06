Винер отстранена от международных соревнований по гимнастике на 2 года
Тренер Ирина Винер утратила доступ к международным спортивным соревнованиям по гимнастике из-за скандала на ОИ в Токио.
Вечером 6 марта стало известно, что Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение об отстранении российского тренера Ирины Винер от допуска к соревнованиям на два года. Известно, что разбирательство против Винер взаимосвязано с высказываниями в связи снятия Натальи Кузьминой с выборов в техкомитет FIG.
Кроме того, причиной разбирательств являются публичные заявления Ирины Винер в связи с её недовольством судейством российских фигуристов на Олимпиаде в Токио.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Николай Скира
WSJ: Китайские подъемные краны в портах США могут отслеживать информацию об армейских грузах
Китайские контейнерные краны, работающие в портах США, оснащены датчиками, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения грузов, пишет Wall Street Journal.Подробнее...
-