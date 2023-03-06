Испания требует от США забрать загрязненную плутонием землю
2023-03-06 20:57
Испанские власти потребовали от США забрать землю, которая была загрязнена плутонием в результате авиакатастрофы.
В 1966 году над испанским Паломаресом были утрачены четыре термоядерные бомбы, после чего США взяли на себя обязательства по поводу загрязненной земли.
Согласно этим обязательствам, американская сторона должна забрать землю и перевезти ее в пустыню на территории Невады.
Испания напомнила США об этой договоренности и заявила о планах очистки около 50 тысяч кубометров загрязненной земли.
Опубликовано: Светлана Репина