Испания требует от США забрать загрязненную плутонием землю

Испанские власти потребовали от США забрать землю, которая была загрязнена плутонием в результате авиакатастрофы.

В 1966 году над испанским Паломаресом были утрачены четыре термоядерные бомбы, после чего США взяли на себя обязательства по поводу загрязненной земли.

Согласно этим обязательствам, американская сторона должна забрать землю и перевезти ее в пустыню на территории Невады.

Испания напомнила США об этой договоренности и заявила о планах очистки около 50 тысяч кубометров загрязненной земли.