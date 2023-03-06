Туристы бегут из Турции из-за землетрясений и их последствий

В Турции произошли новые землетрясения, которые привели к негативным последствиям, включая затопление береговой линии.

На данный момент в стране возникла необходимость экономии пресной воды. Это касается Измира и Стамбула.

Местные туристические агентства опасаются, что это окончательно лишит страну туристов, которые и так активно отменяют свои поездки.

Вместе с тем климатологи предупреждают, что в ближайшее время в стране сохранится вероятность новых землетрясений.