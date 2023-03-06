Туристы бегут из Турции из-за землетрясений и их последствий
2023-03-06 21:11
В Турции произошли новые землетрясения, которые привели к негативным последствиям, включая затопление береговой линии.
На данный момент в стране возникла необходимость экономии пресной воды. Это касается Измира и Стамбула.
Местные туристические агентства опасаются, что это окончательно лишит страну туристов, которые и так активно отменяют свои поездки.
Вместе с тем климатологи предупреждают, что в ближайшее время в стране сохранится вероятность новых землетрясений.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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