Япония «исчезнет» без принятия мер в отношении рождаемости, говорит помощник премьер-министра

Япония прекратит свое существование, если не сможет замедлить падение уровня рождаемости, которое угрожает разрушить систему социальной защиты и экономику.

В прошлом году в Японии умерло примерно в два раза больше людей, чем родилось: менее 800 000 рождений и около 1,58 миллиона смертей.

Встревоженный Кисида пообещал удвоить расходы на детей и семьи в попытке контролировать падение, которое прогрессирует даже быстрее, чем прогнозировалось.

Население сократилось до 124,6 миллионов человек с пика в 128 миллионов, достигнутого в 2008 году, и темпы сокращения увеличиваются.

Между тем, доля людей в возрасте 65 лет и старше выросла до более чем 29% в прошлом году. В то время как в Южной Корее уровень рождаемости ниже, население Японии сокращается быстрее.

Рождаемость в Японии достигла рекордно низкого уровня, поскольку многолетний спад ускоряется

Масако Мори, законодатель верхней палаты и бывший министр, который консультирует Кисиду по проблеме рождаемости и вопросам ЛГБТК:

Она не падает постепенно, она движется прямо вниз. Резкое падение означает, что дети, рождающиеся сейчас, будут брошены в общество, которое искажается, сжимается и теряет способность функционировать.

Если ничего не будет сделано, система социального обеспечения рухнет, промышленная и экономическая мощь снизится, и не будет достаточно новобранцев для сил самообороны, чтобы защитить страну.

По словам Мори, обратить вспять спад сейчас было бы чрезвычайно сложно из-за сокращения числа женщин детородного возраста.

Однако правительство должно сделать все возможное, чтобы замедлить падение и помочь смягчить ущерб.

Кишида еще не объявил о содержании своего нового пакета расходов, но сказал, что он будет “в другом измерении” по сравнению с предыдущей политикой.

До сих пор он упоминал об увеличении пособий на детей, улучшении ухода за детьми и изменении стиля работы.

Но критики утверждают, что бросать деньги семьям, у которых есть дети, недостаточно для решения проблемы.

В документе правительственной комиссии по вопросам гендерного равенства говорится, что необходимы всеобъемлющие изменения, которые включают в себя снижение нагрузки на женщин по воспитанию детей и облегчение их участия в рабочей силе после родов.

Мори раскритиковала попытки рассматривать этот вопрос отдельно от финансов, торговли и, в частности, от расширения прав и возможностей женщин.