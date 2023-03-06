Российским дипломатам не дали американские визы для участия в сессии ООН по информтехнологиям

2023-03-06 21:23

Представитель российской делегации на сессии ООН по информационным технологиям Ирина Тяжелова сообщила, что некоторые дипломаты из РФ не смогут принять участие в работе профильной группы.

Она пояснила, что причиной стал отказ США в выдаче виз членам российской межведомственной делегации. 

Тяжелова назвала такие действия безосновательными и уточнила, что отказ был дан в вызывающей форме.

Она подчеркнула, что подобные случаи являются нарушением обязательств США по размещению центральных учреждений ООН и обеспечению их работы.

Опубликовано: Светлана Репина








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