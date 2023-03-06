Welt: в Германии раскрыта группировка «Двойной паук» с участием российских хакеров
2023-03-06 21:39
Управление уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия сообщило о раскрытии хакерской группировки «Двойной паук».
По информации немецких правоохранителей, в нее входили россияне, украинцы, а также граждане Молдовы и ФРГ.
Сообщается, что хакеры осуществляли кибератаки на компании и учреждения в разных странах мира.
В полиции считают, что группировка связана с Россией, хотя и не имеют доказательств взаимодействия «Двойного паука» с госструктурами РФ.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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