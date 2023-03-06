Welt: в Германии раскрыта группировка «Двойной паук» с участием российских хакеров

Управление уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия сообщило о раскрытии хакерской группировки «Двойной паук».

По информации немецких правоохранителей, в нее входили россияне, украинцы, а также граждане Молдовы и ФРГ.

Сообщается, что хакеры осуществляли кибератаки на компании и учреждения в разных странах мира.

В полиции считают, что группировка связана с Россией, хотя и не имеют доказательств взаимодействия «Двойного паука» с госструктурами РФ.