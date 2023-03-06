Глава Минэкономики Германии Хабек признал негативные последствия отказа от российского газа

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек сообщил, что федеральному правительству удалось снизить зависимость от российского газа, но эти действия не прошли без последствий.

Он напомнил, что к началу 2022 года Германия получала более 55% всего своего газа из Российской Федерации.

По словам Хабека, людям пришлось заплатить определенную цену за отказ от энергоносителей из РФ, а одним из последствий стал скачок инфляции.

Министр подчеркнул, что немецкие газовые хранилища в дальнейшем должны заполняться без пиковых цен.