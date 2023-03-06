Глава Минэкономики Германии Хабек признал негативные последствия отказа от российского газа
2023-03-06 21:44
Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек сообщил, что федеральному правительству удалось снизить зависимость от российского газа, но эти действия не прошли без последствий.
Он напомнил, что к началу 2022 года Германия получала более 55% всего своего газа из Российской Федерации.
По словам Хабека, людям пришлось заплатить определенную цену за отказ от энергоносителей из РФ, а одним из последствий стал скачок инфляции.
Министр подчеркнул, что немецкие газовые хранилища в дальнейшем должны заполняться без пиковых цен.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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