Уоллес: военная техника армии Великобритании остро нуждается в модернизации
Глава министерства обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес на конференции интернет-издания Conservative Home заявил об острой необходимости в модернизации военной техники армии Великобритании.
Уоллес отметил, что боевая техника сухопутного компонента Вооружённых сил Великобритании напоминает дорогое вино, «которое испортилось примерно 15 лет назад».
Глава британского оборонного ведомства добавил, что в настоящее время принимает участие в переговорах об увеличении военного бюджета Соединённого Королевства в ближайшие годы и повышении численного состава армии.
На данный момент численность британской армии составляет порядка 72 500 единиц живой силы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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