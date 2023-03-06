Уоллес: военная техника армии Великобритании остро нуждается в модернизации

2023-03-06 22:03

Глава министерства обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес на конференции интернет-издания Conservative Home заявил об острой необходимости в модернизации военной техники армии Великобритании.

Уоллес отметил, что боевая техника сухопутного компонента Вооружённых сил Великобритании напоминает дорогое вино, «которое испортилось примерно 15 лет назад».

Глава британского оборонного ведомства добавил, что в настоящее время принимает участие в переговорах об увеличении военного бюджета Соединённого Королевства в ближайшие годы и повышении численного состава армии.

На данный момент численность британской армии составляет порядка 72 500 единиц живой силы.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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