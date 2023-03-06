Уоллес: военная техника армии Великобритании остро нуждается в модернизации

Есть прекрасная русская традиция перед входом во двор сажать калину

Мне очень нравится наша русская традиция перед домом сажать калину, жаль что не все это делают, ведь это растение смотрится нарядно всегда и в пору цветения весной, и в течение всего лета, и осенью-зимой когда висят красные грозди.

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