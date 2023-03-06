Forbes: Запад не дал Украине военную технику для формирования полноценных подразделений
Издание Forbes сообщает, что украинским военным не удается создать боевые подразделения по образцу НАТО.
Причина заключается в том, что западные страны не передали Украине достаточного количества военной техники, необходимого для решения этой задачи.
Украинская сторона принимает любые виды техники, которые предлагает запад, но в результате формируется определенный дисбаланс.
Например, украинские военные на данный момент располагают множеством бронированной техники, но у них явно не хватает тяжелых танков.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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