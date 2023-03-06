Уоллес: ВС Британии устарели ещё 15 лет назад и нуждаются в замене техники

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес утверждает, что военная техника в национальных войсках должна быть срочно заменена.

6 марта британский министр обороны Бен Уоллес публично заявил, что на фоне боевых действий в Украине стало очевидно, что национальные войска Великобритании устарели порядка пятнадцати лет назад, и их структура остро нуждается в модернизации. Также Уоллес настаивает на замене военной техники в рядах британской армии.

Примечательно, что ранее Бен Уоллес сообщил об отсутствии у европейских государств рабочих танков западного образца для их передачи Киеву.