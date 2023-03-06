Экс-глава СБУ Иван Баканов попал под следствие

Украинское издание NV со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя Офиса президента Украины заявило, что бывший глава СБУ Иван Баканов попал под следствие.

Экс-друг детства Владимира Зеленского и его партнёр по студии Квартал-95 Баканов обвиняется в провале работы Службы безопасности Украины в период до начала российской спецоперации и её начало.

«В ОП были в ужасе от того, как руководил Баканов. По многим направлениям - полный провал», сказал собеседник NV.

В настоящее время, согласно информации пожелавшего сохранить анонимность источника, Иван Баканов проходит по некоторым производствам Госбюро расследований, которые касаются потери приграничных территорий Украины.