Дрейвен: конфликт Запада с РФ на Украине является лишь началом
Отставной американский военный Ноктис Дрейвен высказался о перспективах конфликта между Россией и Западом после завершения спецоперации в Украине.
В понедельник вечером ветеран вооружённых сил Соединённых Штатов Ноктис Дрейвен опубликовал новый пост в социальных сетях, где заявил, что лидеры западных стран не смогут смириться с поражением на Украине и продолжат вести агрессивную политику в отношении России, что может спровоцировать войну мирового уровня.
По мнению Дрейвена, в будущем мировое сообщество может столкнуться с новым конфликтом между Россией и Западом, который окажется более масштабным, чем СВО в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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