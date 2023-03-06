Дрейвен: конфликт Запада с РФ на Украине является лишь началом

Отставной американский военный Ноктис Дрейвен высказался о перспективах конфликта между Россией и Западом после завершения спецоперации в Украине.

В понедельник вечером ветеран вооружённых сил Соединённых Штатов Ноктис Дрейвен опубликовал новый пост в социальных сетях, где заявил, что лидеры западных стран не смогут смириться с поражением на Украине и продолжат вести агрессивную политику в отношении России, что может спровоцировать войну мирового уровня.

По мнению Дрейвена, в будущем мировое сообщество может столкнуться с новым конфликтом между Россией и Западом, который окажется более масштабным, чем СВО в Украине.