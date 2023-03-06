На Украине засомневались, что у России заканчиваются ракеты

Представитель Вооруженных сил Украины Юрий Игнат призвал не рассчитывать на то, что у России заканчиваются ракеты.

Он отметил, что делать преждевременные выводы по этому поводу не стоит, поскольку Россия может закупать такие вооружения в других странах.

Игнат уточнил, что такая же ситуация складывается с другими боеприпасами, а также с беспилотниками.

Он подчеркнул, что украинским военным необходимо отслеживать и российские ракеты, и беспилотные аппараты, сбивая их все.