На Украине засомневались, что у России заканчиваются ракеты
2023-03-06 22:38
Представитель Вооруженных сил Украины Юрий Игнат призвал не рассчитывать на то, что у России заканчиваются ракеты.
Он отметил, что делать преждевременные выводы по этому поводу не стоит, поскольку Россия может закупать такие вооружения в других странах.
Игнат уточнил, что такая же ситуация складывается с другими боеприпасами, а также с беспилотниками.
Он подчеркнул, что украинским военным необходимо отслеживать и российские ракеты, и беспилотные аппараты, сбивая их все.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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