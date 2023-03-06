Жан-Пьер: США не планируют поставки истребителей F-16 Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты не планируют поставки истребителей F-16 Украине, невзирая на прибытие украинских лётчиков в Штаты.

«Президент высказался по поводу F-16, как вы знаете. Ничего не изменилось из того, что сказал президент. Пока это не планируется», — сказала во время брифинга Белого дома Жан-Пьер.

Накануне телеканал NBC сообщил, что в настоящее время два украинских пилота находятся в США в рамках программы по обучению управления истребителями F-16.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News исключил возможность отправки американских военных самолётов на Украину, заявив, что «Зеленскому сейчас не нужны F-16».