Ветеран армии США Дрейвен: в случае поражения Украины Запад будет предпринимать дальнейшие шаги
2023-03-06 23:22
Ветеран американских Вооруженных сил Ноктис Дрейвен считает, что страны Запада не смогут смириться с поражением Украины в конфликте.
По его мнению, после крупных финансовых вложений в Украину западные государства не могут отказаться от своих планов.
Дрейвен полагает, что при таком развитии ситуации люди будут вспоминать нынешние дни как старые добрые времена.
Ранее Ноктис Дрейвен говорил о том, что Соединенные Штаты не смогли бы победить в большой войне из-за зависимости от Китая.
Опубликовано: Светлана Репина