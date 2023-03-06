Ветеран армии США Дрейвен: в случае поражения Украины Запад будет предпринимать дальнейшие шаги

Ветеран американских Вооруженных сил Ноктис Дрейвен считает, что страны Запада не смогут смириться с поражением Украины в конфликте.

По его мнению, после крупных финансовых вложений в Украину западные государства не могут отказаться от своих планов.

Дрейвен полагает, что при таком развитии ситуации люди будут вспоминать нынешние дни как старые добрые времена.

Ранее Ноктис Дрейвен говорил о том, что Соединенные Штаты не смогли бы победить в большой войне из-за зависимости от Китая.