Fox News: Мишель Обама может стать кандидатом в президенты США от демократов
2023-03-06 23:33
Телеканал Fox News сообщает, что супруга Барака Обамы Мишель может стать кандидатом на пот президента США.
Ранее Мишель Обама неоднократно говорила о том, что не собирается баллотироваться, однако ее имя упоминалось перед последними президентскими праймериз от демократов.
Не исключено, что представители Демократической партии подтолкнут бывшую первую леди к участию в выборах.
В таком случае Мишель Обама вполне может стать главным кандидатом Демократической партии США.
Опубликовано: Светлана Репина