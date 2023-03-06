Fox News: Мишель Обама может стать кандидатом в президенты США от демократов

Телеканал Fox News сообщает, что супруга Барака Обамы Мишель может стать кандидатом на пот президента США.

Ранее Мишель Обама неоднократно говорила о том, что не собирается баллотироваться, однако ее имя упоминалось перед последними президентскими праймериз от демократов.

Не исключено, что представители Демократической партии подтолкнут бывшую первую леди к участию в выборах.

В таком случае Мишель Обама вполне может стать главным кандидатом Демократической партии США.