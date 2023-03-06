Подоляк: у украинских военных есть консенсус по поводу обороны Артемовска
2023-03-06 23:39
Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в украинской армии есть консенсус по поводу обороны Артемовска (Бахмута).
О ситуации на линии соприкосновения в этом населенном пункте Подоляк рассказал в интервью изданию France Press.
Он отметил, что военные согласны продолжать оборону города, в том числе ради истощения российских сил.
Подоляк также уточнил, что украинские военные планируют выстраивать новые линии обороны на случай, если ситуация будет меняться.
Опубликовано: Светлана Репина