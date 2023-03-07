Болтон призвал увеличить число ядерных боеголовок США из-за возрастающей мощи Китая

Бывший советник главы Белого дома Джон Болтон высказался о необходимости увеличения численности боеголовок США в связи с усилением военной мощи Китая.

Бавший выскопоставленный американский чиновник полагает, что в числе потенциальных угроз применения оружия массового поражения Вашингтон должен рассматривать не только Москву, но и Пекин.

В связи с возрастающей военной мощью Китая и сближения его с Россией, США должны увеличить численной ядерных боеголовок. Об этом Джон Болтон написал в статье The Washington Post.

Он полагает, что в связи с расторжение президентом России Владимиром Путиным договора ДСНВ и СНВ-3, биполярные соглашения по безопасности ушли в прошлое.

По этой причине, число боеголовок в ядерной триаде США должно быть увеличено пропорционально повышению военной мощи Китая.