Чехия наряду с Германией решила купить танки у Швейцарии для Украины

Министр обороны Швейцарии сообщил о том, что правительство Чехии вслед за властями Германии направило заявку на закупку танков Leopard.

Несмотря на то, что Швейцария на официальном уровне отказывается от прямых поставок вооружений, существует вероятность реэкспорта танков Киеву через третьи страны.

Глава Минобороны Швейцарии сообщил, что в ведомстве уже есть заявка от Германии на закупку 100 танков Leopard, и на такое же количество бронетехники пришел запрос из Чехии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу SRF.

Чехия и Германия после модернизации танков на заводах немецкого концерна Rheinmetall могут передать танки Украине, полагают обозреватели немецкого издания Die Welt.