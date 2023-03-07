FIG отстранила Ирину Виннер от соревнований на два года

Международная федерация гимнастики (FIG) лишила российского тренера Ирину Виннер права два года участвовать в мероприятиях под эгидой организации.

В качестве основной причины называется высказывания во время Олимпийских игр 2020 года. Решение об отстранении Ирины Виннер на два года от всех соревнований размещено на сайте FIG.

Российский тренер якобы оскорбительно высказывалась по поводу поражения национальной команды на Олимпийских играх в Токио.

Виннер лишена на два года не только права участвовать в качестве тренера, но и состоять в делегации команды на соревнованиях под эгидой FIG.