На завершении российско-украинского конфликта противостояние Запада и РФ не закончится.

Война на Украине - это только начало, поражение ВСУ Запад не примет. Так считает Ноктис Дрейвен, ветеран армии США.

Американский военный полагает, что противостояние Запада и России только началось. После окончания войны с Украиной эта конфронтация будет иметь продолжение.

Западные страны много вложили в украинский проект, и поэтому простого финала в этой истории не будет.

Дрейвен уверен, что мрачные события, которые ожидают мир в будущем приведут к тому, что все будут с ностальгией вспоминать нынешние проблемы.