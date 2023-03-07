Байден рассказал, как ему делали операцию, чтобы проверить наличие мозга

Президент США Джо Байден рассказал про операцию, в ходе которой врачи хотели установить, есть ли у него мозг.

Как сообщают в РИА Новости, американский лидер рассказал давнюю историю о перенесенной операции. Поводом для нее послужили сильные головные боли.

У президента обнаружили аневризму. Понадобилась срочная операция, она длилась 9 часов и "спасла ему жизнь".

Как отметил Байден, плохая погода помешала ему доехать в больницу специальным авиабортом. Тогда президент воспользовался помощью пожарной службы.

Во время беседы с пожарными, Джо Байден рассказал следующее:

Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли... Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг.

Ранее в американских СМИ действительно сообщалось об оперативном вмешательстве в связи с аневризмой, обнаруженной у Байдена в 1988 году.