Представителям ЛГБТ по новому закону отдается предпочтение при приеме на работу в Испании
Новый закон о занятости в Испании, действующий с марта, благоприятствует при поиске работы лицам, принадлежащим к сексуальным меньшинствам, пишет в понедельник, 6 марта газета La Razon.
Как пишет мадридское издание, согласно новому регламенту, бюро по трудоустройству должны отдавать приоритет при поиске работы представителям ЛГБТ-сообщества, "уделяя особое внимание трансгендерам".
La Razon сообщила, что среди привилегированных групп также есть жертвы домашнего насилия, инвалиды и люди с нарушениями развития, особенно с аутизмом.
Согласно новому закону, Государственная общественная служба занятости должна приоритетно заниматься всеми этими группами в поисках работы.
По данным La Razon, проблема в том, что от представителей ЛГБТ-сообщества не требуется предъявления каких-либо справок о принадлежности к группе сексуальных меньшинств.
Испания с населением более 47 миллионов человек лидирует в ЕС по уровню безработицы, который составляет 13%.
Опубликовано: Николай Скира
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