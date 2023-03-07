Дочь певца Сергея Крылова Крылова в Туле избила полицейского
Девушка находится в отделении полиции, решается вопрос о возбуждении дела по уголовной статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов.
Дочь исполнителя Сергея Крылова Каролина в ночном клубе Тулы напала и избила полицейского. Девушку задержали, сообщает Рамблер со ссылкой на «Тульскую прессу».
По данным издания, происшествие случилось в клубе "Огонек" 5 марта. Заведение уже закрывалось, когда Каролина в 4:30 вдруг набросилась на полицейского и начала избивать его ногами.
Агрессорша задержана и находится в отделении полиции.
Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по уголовной статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов.
К слову, летом 2022 года Крылова также привлекала внимание полиции: она стала героиней секс-видео на фоне церкви в Зареченском районе Тулы. Тогда Каролину привлекли к ответственности - по статье о мелком хулиганстве.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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