Дочь певца Сергея Крылова Крылова в Туле избила полицейского

Девушка находится в отделении полиции, решается вопрос о возбуждении дела по уголовной статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Дочь исполнителя Сергея Крылова Каролина в ночном клубе Тулы напала и избила полицейского. Девушку задержали, сообщает Рамблер со ссылкой на «Тульскую прессу».

По данным издания, происшествие случилось в клубе "Огонек" 5 марта. Заведение уже закрывалось, когда Каролина в 4:30 вдруг набросилась на полицейского и начала избивать его ногами.

Агрессорша задержана и находится в отделении полиции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по уголовной статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов.

К слову, летом 2022 года Крылова также привлекала внимание полиции: она стала героиней секс-видео на фоне церкви в Зареченском районе Тулы. Тогда Каролину привлекли к ответственности - по статье о мелком хулиганстве.