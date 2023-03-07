Не спешите тратить: на аукционе за купюру в 2 доллара можно выручить 4500 долларов

Почти все по-настоящему ценные из них были напечатаны в 19 веке. Но даже купюры последних 30 лет могут стоить сотни долларов.

Если в кармане "завалялась" купюра в 2 доллара, возможно, стоит дважды подумать, прежде чем ее тратить. Дело в том, что она может стоить намного больше двух долларов — даже тысячи.

Согласно веб-сайту Валютных аукционов США, некоторые купюры стоимостью 2 доллара могут стоить 4500 долларов и выше на рынке предметов коллекционирования.

Почти все по-настоящему ценные из них были напечатаны в 19 веке. Но даже купюры последних 30 лет могут стоить сотни долларов.

Банкнота в 2 доллара была впервые напечатана в 1862 году и до сих пор находится в обращении. Первоначально на нем был изображен портрет Александра Гамильтона, но это изменилось с изменением дизайна в 1869 году, в результате которого на банкноте появился Томас Джефферсон.

По данным Министерства финансов США, самый последний выпуск банкноты достоинством в 2 доллара был разработан в 1963 году.

Если банкнота в 2 доллара была отчеканена и напечатана до 1976 года, она, скорее всего, будет стоить больше, чем ее номинальная стоимость на рынке предметов коллекционирования.

В некоторых случаях это может стоить всего 2,25 доллара. Самая высокая цена такой купюры - 4500 долларов или более. Это касается необращенных банкнот 1890 года выпуска.

А оригинальная банкнота номиналом 2 доллара, выпущенная в обращение в 1862 году, колеблется в диапазоне от 500 до более чем 2800 долларов. 3800 долларов или больше можно получить за банкноту 1869 года.

Совсем недавно стало известно, что стоимость некоторых необращенных купюр достоинством в 2 доллара, выпущенных в 1995 году, составляет 500 долларов. Если у вас купюра в 2 доллара из 12 премиальных купюр Федеральной резервной системы 2003 года выпуска, за нее можно получить 700 долларов или больше.

Большинство банкнот достоинством в 2 доллара, находящихся в обращении, стоят именно столько: 2 доллара. И хотя в повседневной жизни таких банкнот немного, они все еще печатаются.

Согласно последним данным Федеральной резервной системы Америки, в 2020 году в обращении находилось 1,4 миллиарда банкнот достоинством в 2 доллара.