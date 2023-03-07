В ООН отреагировали на отказ США в выдаче виз российским дипломатам
Стефан Дюжаррик, официальный представитель Генерального секретаря ООН, заявил, что Антониу Гутерриш не одобряет такие действия со стороны США и намерен обеспечить выдачи виз всем делегатам.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сосредоточен на том, чтобы обеспечить выдачу виз США всем делегатам для дальнейшей работы в штаб-квартире в Нью-Йорке.
Об этом сообщил ТАСС официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее Ирина Тяжлова, представитель России, рассказала об отказе США в визах российским дипломатам - участникам сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.
По словам Дюжаррика, генсек ООН и его правовой советник "очень сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства соблюдались, чтобы все делегации, у которых есть дела в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, получили виз, как и должно быть".
Ирина Тяжлова также отметила, что проблема невыдачи виз коснулась и представителей аккредитованных при группе российских НПО. Их лишили возможности очного участия в специализированной сессии.
Россия призвала секретариат ООН разобраться с ситуацией невыдачи виз делегатам РФ.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
Наталья Гончарова
Ученые назвали сывороткой правды препараты, в состав которых входят такие соединения, как пентотал натрия и скополамин
Оказывается, "сыворотка правды" существуют. Пентотал натрия и скополамин, входящие в состав таких лекарств, влияют на человеческий мозг таким образом, что соврать становится очень трудно.Подробнее...
-
-
Николай Скира
20-летняя Софи Рассон провела двое суток в машине с тремя мертвыми друзьями
20-летняя Софи Рассон пошла на вечеринку с четырьмя друзьями. Их вечер закончился трагически. Молодых людей нашли через два дня, но выжили только двое из пяти. Софи застряла в машине с мертвыми друзьями.Подробнее...