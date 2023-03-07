Ольга Орлова хочет бросить маленькую дочь ради отдыха на море

Коллега и подруга певицы Ксения Бородина решила отметить юбилей за рубежом вместе с друзьями, телеведущая тоже приглашена.

Телеведущая Ольга Орлова планирует отправиться в отпуск и оставить дома свою месячную дочку. Как сообщает 5-tv.ru, знаменитость в соцсетях призналась, что она уже собирает чемоданы.

Дело в том, что ее подруга Ксения Бородина решила отметить юбилей за рубежом вместе с друзьями.

Вот и появляется для осуждений новый повод, — с иронией написала певица.

Интернет-пользователи спросили: с кем же она оставит маленькую дочь Аню. Орлова на это ответила фотографией, где ее собака Дина и ребенок лежат рядом.

Она охраняет Аню, нянчит ее 24/7, — написала знаменитость.

На самом деле у крохи имеется няня, которую Орлова нашла еще до родов. Тем не менее, фанаты осудили певицу и упрекнули Орлову в пренебрежении маленьким ребенком.