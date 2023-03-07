Ольга Орлова хочет бросить маленькую дочь ради отдыха на море
Коллега и подруга певицы Ксения Бородина решила отметить юбилей за рубежом вместе с друзьями, телеведущая тоже приглашена.
Телеведущая Ольга Орлова планирует отправиться в отпуск и оставить дома свою месячную дочку. Как сообщает 5-tv.ru, знаменитость в соцсетях призналась, что она уже собирает чемоданы.
Дело в том, что ее подруга Ксения Бородина решила отметить юбилей за рубежом вместе с друзьями.
Вот и появляется для осуждений новый повод, — с иронией написала певица.
Интернет-пользователи спросили: с кем же она оставит маленькую дочь Аню. Орлова на это ответила фотографией, где ее собака Дина и ребенок лежат рядом.
Она охраняет Аню, нянчит ее 24/7, — написала знаменитость.
На самом деле у крохи имеется няня, которую Орлова нашла еще до родов. Тем не менее, фанаты осудили певицу и упрекнули Орлову в пренебрежении маленьким ребенком.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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