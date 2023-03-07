Израиль нанес ракетный удар по международному аэропорту Алеппо
Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии закрыт в результате ракетного удара Израиля, сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военные источники.
В свою очередь, израильская сторона этого не подтвердила.
По данным агентства, взлетно-посадочная полоса была повреждена, что сделало невозможным эксплуатацию аэропорта.
SANA добавляет, что сирийские ПВО перехватили ракеты, выпущенные из Средиземного моря к западу от портового города Латакия.
Недавно Израиль усилил атаки на сирийские аэропорты, чтобы помешать Ирану перебросить оружие по воздуху своим союзникам в Сирии и Ливане, включая радикальную "Хизбаллу".
Опубликовано: Николай Скира
-
Наталья Гончарова
Ученые назвали сывороткой правды препараты, в состав которых входят такие соединения, как пентотал натрия и скополамин
Оказывается, "сыворотка правды" существуют. Пентотал натрия и скополамин, входящие в состав таких лекарств, влияют на человеческий мозг таким образом, что соврать становится очень трудно.Подробнее...
-
-
Николай Скира
20-летняя Софи Рассон провела двое суток в машине с тремя мертвыми друзьями
20-летняя Софи Рассон пошла на вечеринку с четырьмя друзьями. Их вечер закончился трагически. Молодых людей нашли через два дня, но выжили только двое из пяти. Софи застряла в машине с мертвыми друзьями.Подробнее...
-