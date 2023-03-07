Израиль нанес ракетный удар по международному аэропорту Алеппо

Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии закрыт в результате ракетного удара Израиля, сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военные источники.

В свою очередь, израильская сторона этого не подтвердила.

По данным агентства, взлетно-посадочная полоса была повреждена, что сделало невозможным эксплуатацию аэропорта.

SANA добавляет, что сирийские ПВО перехватили ракеты, выпущенные из Средиземного моря к западу от портового города Латакия.

Недавно Израиль усилил атаки на сирийские аэропорты, чтобы помешать Ирану перебросить оружие по воздуху своим союзникам в Сирии и Ливане, включая радикальную "Хизбаллу".