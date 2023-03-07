Украина просит у США кассетные бомбы МК-20 для беспилотников
Киевское руководство обратилось с просьбой к американским конгрессменам, чтобы они оказали воздействие на администрацию президента, чтобы она приняла решение о поставках кассетных бомб.
Украина попросила у Вашингтона кассетные бомбы МК-20, их будут сбрасывать с беспилотников.
Также украинская сторона запросила у Соединенных Штатов 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды.
Новость сообщили в информационной службе ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Как говорится в источнике, кассетные боеприпасы выпускают много бомб малого калибра, такое оружие под запретом более чем в 120 странах мира.
Опубликовано: Храмова Оксана
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