Украина просит у США кассетные бомбы МК-20 для беспилотников

Киевское руководство обратилось с просьбой к американским конгрессменам, чтобы они оказали воздействие на администрацию президента, чтобы она приняла решение о поставках кассетных бомб.

Украина попросила у Вашингтона кассетные бомбы МК-20, их будут сбрасывать с беспилотников.

Также украинская сторона запросила у Соединенных Штатов 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды.

Новость сообщили в информационной службе ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как говорится в источнике, кассетные боеприпасы выпускают много бомб малого калибра, такое оружие под запретом более чем в 120 странах мира.