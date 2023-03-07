По словам Андрея Марочко, отставного подполковника народной милиции Луганской народной республики, на Купянском направлении в районе населенных пунктов Куземовка и Новоселовское Киев бросает в бой неподготовленных солдат.

Как сообщил Марочко, из-за больших потерь личного состава командование украинскими вооруженными силами переукомплектовывает подразделения военнослужащими без боевого опыта и надлежащего обучения.

Со ссылкой на собственные источники Марочко сообщил, что порядка 80% вновь прибывших украинских военнослужащих не имели ранее боевого опыта, многие даже не проходили обучение. При этом подполковник в отставке рассказал, что в докладах вышестоящему командованию по укомплектованности все соответствует допустимым значениям, но на самом деле в подразделениях не проводилось боевое слаживание, и по всем нормативно-правовым документам они не являются боеготовыми. Это может свидетельствовать о том, что у Украины серьезные проблемы с личным составом вооруженных сил.