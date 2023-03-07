Рэпер Птаха снялся в главной роли фильма «Брат 3»
Формально лента не является продолжением культового фильма Алексея Балабанова, но, вероятно, название все-таки выбрано неспроста.
В российской киноиндустрии намечается громкая премьера. О съемках картины под названием «Брат 3» стало известно несколько лет назад. На съемки ленты под таким названием замахнулся режиссер Валерий Переверзев, сообщает Супер.ру.
Главные роли отданы братьям Юрию и Владимиру Торсуевым, которые в детстве снялись в фильме «Приключения Электроника», а также известному рэперу Птахе.
Формально лента не является продолжением культового фильма Алексея Балабанова, но, вероятно, название все-таки выбрано неспроста.
Премьера картины запланирована на 2023 год, однако точной информации о времени выхода ее на экран нет.
Недавно завесу тайны приоткрыл рэпер Птаха. РИА «Новости» сообщает, что исполнитель поделился своими творческими планами во время поездки на Донбасс с гуманитарной помощью.
Он рассказал журналистам о премьере с его участием.
У меня - одна из главных ролей в кинофильме "Брат 3" сейчас. По словам режиссера, фильм выйдет осенью, — поделился рэпер.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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