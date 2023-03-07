Латушко: Меня хотят вывезти из Польши в багажнике
Суд в Минске экс-министра культуры и бывшего посла Беларуси во Франции и Польше Павла Латушко к 18 годам колонии строгого режима.
В понедельник, 6 марта прячущийся в Польше Латушко в интервью телеканалу TVN 24 BiS прокомментировал приговор.
Он заявил, что если бы польская сторона не предложила ему переезд в начале сентября 2020 года, то "сегодня он сидел бы в тюрьме".
"Я получаю сигналы, что меня хотят вывезти в багажнике с польской территории", - добавил экс-министр.
Напомним, накануне, кроме Латушко, были заочно осуждены еще четыре человека, в том числе бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которую приговорили к 15 годам лишения свободы.
Суд признал их виновными в создании и руководстве экстремистской группой, разжигающей ненависть и наносящей ущерб национальной безопасности Беларуси.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья Гончарова
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