Латушко: Меня хотят вывезти из Польши в багажнике

Суд в Минске экс-министра культуры и бывшего посла Беларуси во Франции и Польше Павла Латушко к 18 годам колонии строгого режима.

В понедельник, 6 марта прячущийся в Польше Латушко в интервью телеканалу TVN 24 BiS прокомментировал приговор.

Он заявил, что если бы польская сторона не предложила ему переезд в начале сентября 2020 года, то "сегодня он сидел бы в тюрьме".

"Я получаю сигналы, что меня хотят вывезти в багажнике с польской территории", - добавил экс-министр.

Напомним, накануне, кроме Латушко, были заочно осуждены еще четыре человека, в том числе бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которую приговорили к 15 годам лишения свободы.

Суд признал их виновными в создании и руководстве экстремистской группой, разжигающей ненависть и наносящей ущерб национальной безопасности Беларуси.