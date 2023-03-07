Чернышов не участвует в ледовых шоу после выписки Заворотнюк из онкоцентра
Петр Чернышов отказался выходить на лед после того, как его супруга, актриса Анастасия Заворотнюк вернулась домой после 5 месяцев пребывания в столичном онкоцентре.
На этих выходных состоялось ледовое шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила", в рамках которого должен был выступить и Перт Чернышов, но фигурист на лед не вышел.
Вместо него катался Дмитрий Соловьев.
До того как онкобольная Анастасия Заворотнюк не выписалась из частной специализированной клиники, Петр работал на износ.
После выписки о состоянии артистки, о сдвигах в сторону улучшения или ухудшения никакой информации не было.
Опубликовано: Наталья Гонарова
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Наталья Гончарова
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