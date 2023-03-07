Марочко заявил, что Украина усиливает группировку в Артемовске

Как рассказал журналистам отставной подполковник Луганской народной республики Андрей Марочко, украинские власти бросают к Артемовску дополнительные воинские подразделения в надежде удержать город.

Марочко сообщил, что в настоящее время отмечается переброска сравнительно боеспособных украинских военных формирований на запад Артемовска. Кроме этого, усилилась работа артиллерии противника со стороны населенного пункта Часов Яр.

Ранее представители Донецкой народной республики отмечали, что Артемовск находится в классическом оперативном окружении: практически все дороги, ведущие к нему, плотно контролируются российской стороной.