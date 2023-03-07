Марочко: Киев стягивает войска к Артемовску на западном направлении
Власти Киева хотят спасти город от полного окружения и подтягивают новые силы к Артемовску с западной стороны. Об этом РИА Новости рассказал Андрей Марочко.
Отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинское военное командование предпринимает очередную попытку отстоять почти окруженный город.
Для этого на западное направление перебрасываются свежие силы.
Ранее Ян Гагин, советник врио главы ДНР, рассказал, что Артемовск попал в "классическое оперативное окружение", и все идущие к нему пути находятся под контролем российских военных.
Опубликовано: Храмова Оксана
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