«Лучших закапывают»: Татьяна Тарасова высказалась в связи с дисквалификацией Ирины Винер

Легендарного российского тренера по спортивной гимнастике на 2 года отстранили от участия в международных турнирах.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала резкое мнение в связи с отстранением президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера команды РФ Ирины Винер от участия в международных соревнованиях, сообщает Космополитен.

Дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики Международной федерации гимнастики принято решение об отстранении Ирины Винер от работы на международных турнирах на два года.

Ирина Александровна пострадала из-за комментариев по поводу оценок россиянок на Олимпиаде-2020 в Токио в индивидуальном и командном многоборье. Представительницы сборной России тогда впервые за 25 лет остались без золотых медалей.

Дисквалификация 74-летнего тренера Ирины Винер возмутило Татьяну Тарасову.

Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать лишь с людьми, которые безмолвствуют и не имеют своего собственного мнения, которые кланяются. Это касается не только их, но и нас тоже. Ни здесь, ни там не любят людей с сильными характерами. Безобразие. Возмутительный факт! — поделилась мнением с Матч-ТВ глава жюри шоу «Ледниковый период».

Отстранение Винер является продолжением тренда с «исключением» России из разных видов спорта, заявила также двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.