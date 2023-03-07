«Лучших закапывают»: Татьяна Тарасова высказалась в связи с дисквалификацией Ирины Винер
Легендарного российского тренера по спортивной гимнастике на 2 года отстранили от участия в международных турнирах.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала резкое мнение в связи с отстранением президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера команды РФ Ирины Винер от участия в международных соревнованиях, сообщает Космополитен.
Дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики Международной федерации гимнастики принято решение об отстранении Ирины Винер от работы на международных турнирах на два года.
Ирина Александровна пострадала из-за комментариев по поводу оценок россиянок на Олимпиаде-2020 в Токио в индивидуальном и командном многоборье. Представительницы сборной России тогда впервые за 25 лет остались без золотых медалей.
Дисквалификация 74-летнего тренера Ирины Винер возмутило Татьяну Тарасову.
Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать лишь с людьми, которые безмолвствуют и не имеют своего собственного мнения, которые кланяются.
Это касается не только их, но и нас тоже. Ни здесь, ни там не любят людей с сильными характерами. Безобразие. Возмутительный факт! — поделилась мнением с Матч-ТВ глава жюри шоу «Ледниковый период».
Отстранение Винер является продолжением тренда с «исключением» России из разных видов спорта, заявила также двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.
Кроме дурацкой улыбки, такие новости уже ничего не вызывают. Даже эмоций, — передает слова спортсменки РЕН-ТВ.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Наталья Гончарова
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