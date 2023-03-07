Как сообщил новостному порталу RND командующий гвардией Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер, украинские вооруженные силы начали отступление.

По мнению военного офицера, вооруженные силы России в скором времени возьмут Артемовск под полный контроль. Как заявил Рейснер, Артемовск скоро будет сдан поскольку большое количество украинских солдат уже выведена из данного населенного пункта, а сам отход уже начался две недели назад. Благодаря продолжающемуся давлению в Артемовске, отметил Рейснер, российские войска смогли предотвратить наступление Украины в районе Мелитополя, которое планировалось в конце прошлой осени.