Тимур Батрутдинов будет вести третью игру сезона Высшей лиги КВН
2023-03-07 11:10
В жюри приглашены артисты Александр Олешко, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш и Алла Михеева, а также пианист Сергей Жилин.
Телеведущий и комик Тимур Батрутдинов на третьей игре сезона Высшей лиги КВН выступит в качестве ведущего, сообщает ТАСС.
Третья игра сезона 18-го марта в 21:35 на Первом канале ТВ России. Ведущий Тимур Батрутдинов, — уточнили ИА на канале.
В составе жюри - артисты Александр Олешко, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш и Алла Михеева.
А также - пианист Сергей Жилин и гендиректор Первого телеканала Константин Эрнст.
Ранее Тина Канделаки с юмором заявила, что Тимур Батрутдинов такой добрый, что не может отказать в романе знаменитостям, которые в нем заинтересованы.
Опубликовано: Светлана Гарусева