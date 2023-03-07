Тимур Батрутдинов будет вести третью игру сезона Высшей лиги КВН

В жюри приглашены артисты Александр Олешко, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш и Алла Михеева, а также пианист Сергей Жилин.

Телеведущий и комик Тимур Батрутдинов на третьей игре сезона Высшей лиги КВН выступит в качестве ведущего, сообщает ТАСС.

Третья игра сезона 18-го марта в 21:35 на Первом канале ТВ России. Ведущий Тимур Батрутдинов, — уточнили ИА на канале.

В составе жюри - артисты Александр Олешко, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш и Алла Михеева.

А также - пианист Сергей Жилин и гендиректор Первого телеканала Константин Эрнст.

Ранее Тина Канделаки с юмором заявила, что Тимур Батрутдинов такой добрый, что не может отказать в романе знаменитостям, которые в нем заинтересованы.