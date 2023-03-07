Советник Пушилина: Войска РФ взяли под контроль половину Бахмута

Пациенту ампутировали детородный орган, но после обследования оказалось, что в этом не было нужды

Больница Сан-Донато в Ареццо (Тоскана, Италия) оказалась в центре внимания СМИ, ведь один из врачей ещё в 2018 году допустил преступную халатность.

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