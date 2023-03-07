Советник Пушилина: Войска РФ взяли под контроль половину Бахмута
2023-03-07 11:17
В Донецкой народной республике сообщили о подробностях боев за населенный пункт Бахмут.
Советник руководителя Донецкой народной республики Дениса Пушилина рассказал о подробностях боев за город Бахмут.
По заявлению, которое приводит российский телеграм канал Russia Today, российские Вооруженные силы контролируют уже половину Бахмута.
"Российские силы контролируют почти половину Артёмовска (Бахмута)", - говорится в сообщении источника.
Опубликовано: Николай Скира