Представитель Еврокомиссии исключил вероятность проведения расследования инцидентов на «Северном потоке» в рамках трибунала по агрессии против Украине.

Международный суд начал расследовать военные преступления и преступления против человечества, совершенные на украинской территории с 21 ноября 2013 года. При этом расследования терактов на ветках газопровода "Северный поток" в рамках трибунала в Гааге по агрессии против Украины проводится не будет. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

"Такое расследование в рамках международного трибунала не имеет смысла, так как они находятся в компетенции национальных властей", - сказал он.

Взрывы на ветках газопровода "Северный поток" произошли в конце сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за нах на "англо-саксов".