Командир чеченского спецназа «Ахмат» вернулся в строй подразделения в зоне спецоперации в Украине после попытки отравления.

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики Алапты Алаутдинов оправился от болезни.

Командир чеченского спецназа "Ахмат" вернулся в зону спецоперации в Украине. Об этом сообщил сам Алаутдинов в эфире телеканала "Россия 24".

Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что несмотря на то, что полностью еще не восстановился после отравления, не хочет оставаться в тылу и направится в зону спецоперации в Украине.

Алапты Аллаутдинов был отравлен в начале февраля текущего года.