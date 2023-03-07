Китай предупредил США о неизбежности конфликта

В Китае высказались о сложностях в отношениях с Соединенными Штатами Америки.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган высказался об отношениях с Соединенными Штатами Америки. По словам китайского дипломата, конфликт Пекина и Вашингтона может быть неизбежным

"Министр иностранных дел Китая предупреждает о возможном конфликте с США и приветствует связи с Москвой", - пишет "Московский Комсомолец".

Также в китайском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что Пекин не является стороной конфликта и не оказывает помощи ни одной из сторон.