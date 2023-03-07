Глава МИД Китая назвал текущую ситуацию в Украине критическим моментом
2023-03-07 12:01
Глава МИД Китая Цинь Ган высказался о том, что в ходе конфликта Москвы и Киева в Украине настал критический момент.
Украинский конфликт был "неизбежной трагедией", но в настоящий момент складывается критический момент. Об это заявил глава МИД Китая Цинь Ган.
"В Украине сложился критический момент, который может выйти из-под контроля противоборствующих сторон", - сказал китайский дипломат.
Глава МИД Китая подчеркнул, что для того, чтобы избежать страшных последствий, ситуацию в Украине нужно мирно урегулировать, придя к соглашению.
Опубликовано: Максим Алексеев