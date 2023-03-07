Карис не подписал поправки парламента о сносе памятников СССР в Эстонии
2023-03-07 14:00
Президент Эстонии Алар Карис отказался утвердить парламентские поправки о сносе советских памятников в стране.
Во вторник пресс-служба офиса эстонского президента Алара Кариса сообщила, что глава государства отказался подписать поправки парламента в закон о сносе советских памятников в стране. Известно, что предлагаемые парламентариями поправки предполагали ускорение процедуры демонтажа памятников советской эпохи.
По словам Кариса, ему не ясны юридические основания для сноса памятников времён СССР, поскольку такие действия противоречат Конституции Эстонии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей