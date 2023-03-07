Карис не подписал поправки парламента о сносе памятников СССР в Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис отказался утвердить парламентские поправки о сносе советских памятников в стране.

Во вторник пресс-служба офиса эстонского президента Алара Кариса сообщила, что глава государства отказался подписать поправки парламента в закон о сносе советских памятников в стране. Известно, что предлагаемые парламентариями поправки предполагали ускорение процедуры демонтажа памятников советской эпохи.

По словам Кариса, ему не ясны юридические основания для сноса памятников времён СССР, поскольку такие действия противоречат Конституции Эстонии.