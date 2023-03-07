В Мурманске оштрафовали водителя, буксировавшего по улицам матрас с девушкой

Ранее в мурманских соцсетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля Chevrolet, привязав матрас веревкой к машине, возит по улицам города девушку, которая в это время красиво пьет вино из бокала.

Пользователи сетей предположили, что все это действо является съемкой рекламного ролика.

Но и во этот вовпрос интересовал: Интересно, как быстро водителя привлекут к административной ответственности.

И комментарии:

Девушка красивая, но мозгов, как у ребёнка. Это «хорошее» видео стоило того чтобы рисковать своей жизнью?

Тут писали, что у неё трое детей(я не проверял).,. вот и подумайте о чём она думала.

Сама «пассажирка» была в халате, бокалом вина и суши. Все происходившее было съемками рекламного ролика. За опасное вождение, во время которого девушка несколько раз чуть не улетела с матраса, водителя накажут.