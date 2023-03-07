Shot: депутат Госдумы Терехов отравился мухоморами, попав в реанимацию

Российский депутат Дмитрий Терехов попал в отделение реанимации, отравившись мухоморами.

7 марта журналисты новостного агентства Shot уведомили, что депутат Государственной думы России от Красноярского края Дмитрий Терехов был госпитализирован с острым отравлением в одну из местных больниц, после чего политика положили в отделение реанимации.

Позднее выяснилось, что Терехов отравился мухоморами, и сейчас находится в научно-исследовательском центре имени Склифосовского на лечении.